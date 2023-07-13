В Орловской области открыли аптеку в передвижном ФАПе

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт в Колпнянском районе теперь полезен местным жителям как возможность закупить необходимые лекарства. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Ранее стационарная ФАПтека открылась на базе Ломовской амбулатории в Залегощенском районе. В Знаменском районе ФАПтеки уже работают в восьми населенных пунктах: Пешково, Ворошилово, Узкое, Локно, Коптево, Красниково, Ждимир, Мымрино. В Должанском районе открыли две ФАПтеки в Родниковском и Козьма-Демьяновском ФАПах. В ближайшее время в Однолуках начнет работу первая в Болховском районе ФАПтека.

По задумке, в рамках проекта «ФАПтека» в каждом ФАПе региона должна будет открыться аптека с набором безрецептурных лекарств. Это повысит доступность лекарств для жителей отдаленных сел и деревень, которым не нужно будет добираться в районные центры за лекарственными препаратами.