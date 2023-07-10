В Орле произошел пожар в двухэтажном доме на улице Калинникова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание жилого дома мансардного типа на улице Калинникова в городе Орле произошло 9 июля, около трех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем на втором и мансардном этажах. Благодаря огнеборцам удалось локализовать пожар и не дать ему распространиться на другие помещения.

В результате происшествия термически пострадал второй этаж и на мансарде, спасен первый этаж дома. Пострадавших в помещении сотрудниками МЧС обнаружено не было. Предполагаемой причиной пожара специалисты называют аварийный режим работы электроустановки дома.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.