Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:18

В Орле произошел пожар в двухэтажном доме на улице Калинникова

Пожарными спасен первый этаж здания
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание жилого дома мансардного типа на улице Калинникова в городе Орле произошло 9 июля, около трех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем на втором и мансардном этажах. Благодаря огнеборцам удалось локализовать пожар и не дать ему распространиться на другие помещения.

В результате происшествия термически пострадал второй этаж и на мансарде, спасен первый этаж дома. Пострадавших в помещении сотрудниками МЧС обнаружено не было. Предполагаемой причиной пожара специалисты называют аварийный режим работы электроустановки дома.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.