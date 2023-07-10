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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:31

На железной дороге в Орловской области неизвестные подожгли релейный шкаф

Происшествие прокомментировал губернатор
Елена Зябкина

Возгорание релейного шкафа рядом с железнодорожными путями произошло вечером, 9 июля. Пострадавших при случившемся не оказалось.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, на движение поездов происшествие не повлияло, железнодорожное направление работает в штатном режиме.

– Правоохранительный блок проводит необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. При появлении дополнительной информации буду вас информировать, – обратился к орловцам глава региона Андрей Клычков.