В Орловской области открылся парк Шеншиных

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Реконструкция парка Шеншиных началась в 2020 году, к 200-летию со дня рождения знаменитого поэта Афанасия Афанасьевича Фета. В церемонии открытия парка принял участие губернатор Андрей Клычков.

– Два года назад проект благоустройства стал одним из победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Я благодарю всех, кто участвовал в этой масштабной реконструкции! Спасибо жителям, активно поддержавшим планы благоустройства и ведущим свой народный контроль. Считаю, что нам удалось качественно обновить это историческое место, сохранив его особую атмосферу, – обратился к присутствующим Андрей Клычков.

Для гостей провели экскурсию по обновленному месту культурного отдыха.

После, участники церемонии открытия возложили цветы к братскому захоронению красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

В парке Шеншиных прошло традиционное русское чаепитие.

Кроме того, на мероприятии состоялось вручение диплома победителя IV открытой ежегодной поэтической премии Российского Союза писателей имени Афанасия Фета супруге победителя Николая Пидласко из города Колпино – Нелли Пидласко.