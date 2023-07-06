В орловском ЗАГСе чествовали орловские семьи

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

С государственным праздником орловские семьи поздравили в межрайонном отделе ЗАГС № 1. В рамках мероприятия в торжественной обстановке семьи ветеранов супружеской жизни были награждены медалями «За любовь и верность», а новобрачным были вручены свидетельства о заключении брака. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

С наступающим Днем семьи, любви и верности семьи поздравил первый замгубернатора Орловской области Вадим Соколов.

– Неслучайно всегда во все времена говорили о том, что сильная семья – основа сильной России. В настоящее время крайне важно, чтобы это основное звено нашего общества – семья – была могучей, сильной и счастливой. Правительство Орловской области будет делать все, чтобы поддержка институтов семьи и детства на территории региона развивалась. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, счастье и любовь, – отметил чиновник.