Ремонт Красного моста в Орле проконтролировал губернатор

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Ход работ по реконструкции Красного моста проконтролировал губернатор области Андрей Клычков совместно с представителями подрядчика и городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Рабочие на переправе завершили монтаж коммуникационного моста, полностью смонтировали теплотрассу, выполнили врезки и запустили теплоноситель.

Закончены работы по выносу и переключению всех инженерных сетей. Помимо этого, завершен монтаж подпорных стенок и железобетонных колонн, укреплена центральная опора, демонтирован центральный металлический пролет.

– Мост уже обретает свой окончательный вид – начато асфальтирование проезжей части. После устройства выравнивающего слоя проводится прокладка трамвайных путей, после чего будет размещен финальный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесена разметка. На левом берегу установили первые мачты освещения. Уже на следующей неделе приступят к монтажу перил проезжей части, – сообщил Андрей Клычков.