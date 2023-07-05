На модернизацию спортзалов в орловских школах потратят 22,5 миллиона рублей

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

О модернизации материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в орловских школах шла речь на совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

За последние четыре года в регионе капитально отремонтировано 45 школьных спортивных залов. В 11 школах переоборудованы помещения для занятий физической культурой и спортом. Спортивные клубы созданы в 46 школах. В 42 школах открыты плоскостные спортивные сооружения.

К началу нового учебного года в восьми школах капитально отремонтируют спортзалы и перепрофилированию помещений под них. Кроме того, в четырех школах создаются плоскостные сооружения и спортивные клубы. Все работы завершатся к 31 августа 2023 года.