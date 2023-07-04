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НовостиПроисшествия4 июля 2023 7:05

В Орле сотрудники МЧС спасли собаку и котенка

Оба происшествия случились днем, 3 июля
Елена Зябкина
Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области

О беде с участием собаки спасателям стало известно в полчетвертого дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели выезжали на улицу 2-ая Курская в городе Орле. Со слов очевидца, в заброшенном подвале из-под завалов скулила собака, не могла выбраться. Собаку вытащили, используя кинологическую петлю.

Около четырех часов дня помощь понадобилась на улице Красина. Котенок больше четырех часов сидел на дереве, самостоятельно он спуститься не смог, а у местных жителей не было возможности снять животное. Для того чтобы снять котенка один из спасателей залез на дерево. Котенок в руки не дался, спрыгнул самостоятельно.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области помощь спасателей жителям региона понадобилась 11 раз.