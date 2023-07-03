Фото: Елена Зябкина

В Орловской области в реке утонул мужчина. Трагедия произошла утром 1 июля.

О происшествии на воде во Мценском районе на реке Зуша спасателям стало известно 1 июля в 6:21. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В семь утра мценскими спасателями из воды на расстоянии 15 метров от берега извлечено тело мужчины. Известно, что это место было не оборудовано для купания.

В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются сотрудники правоохранительных органов.