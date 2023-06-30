В Орловской области узнали имя второго мультистобалльника ЕГЭ

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Выпускница Лицея № 18 Орла Дарья Синякина и выпускница средней школы № 24 имени Тургенева Орла Мария Литвинова стали стобалльницами ЕГЭ по английскому языку.

Еще три выпускника получили сто баллов по информатике. Это учащиеся гимназии № 19 Орла Кирилл Мальцев и Никита Полуэктов, а также выпускница Лицея «Магистр» Ксения Вознесенская.

Вторым мультистобалльником в регионе стал выпускник Банковского колледжа Вадим Зачесов. На сто баллов он выполнил ЕГЭ по информатике и русскому.

– Информатика – предмет непростой, но сдать его на 100 баллов возможно! Хорошая подготовка, концентрация, владение компьютерными технологиями, увлеченность предметом – залог высоких баллов на экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Владение компьютерными технологиями – один из основных навыков сегодня, поэтому перед ребятами будет открыта любая сфера. Свою профессиональную жизнь, возможно, ребята свяжут с программированием или IT-специальностями, – отметил Алексей Карлов.