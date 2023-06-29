Орловцы смогли задать вопросы руководителю регионального УМВД России

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Задать свои вопросы, высказать предложения и проконсультироваться по различным темам, относящимся к компетенции полиции, жители области орловцы смогли не только руководителю Управления генерал-майору полиции Юрию Савенкову, но и председателю Общественного совета при УМВД Геннадию Сафонову.

Прием граждан состоялся в УМВД России по Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, вопросы, которые задавали граждане, касались различных сфер. Ряд обращений затрагивал процедуры трудоустройства в органы внутренних дел и обучения в ведомственных вузах. Помимо этого, орловцы рассказывали о проблемных ситуациях с соседями, требующих вмешательства полиции, консультировались по урегулированию иных конфликтов.

За компетентной помощью к руководителю регионального УМВД и председателю Общественного совета за несколько часов обратились 14 человек.