Геннадий Зюганов приехал с визитом в Орловскую область

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Телеграммы из Орла»

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», председатель Центрального комитета Коммунистической партии Геннадий Зюганов примет участие в работе третьего Орловского международного экономического форума, который назначен на 30 июня.

Помимо этого, Зюганов посетит мероприятия Аграрной недели в Орловской области, в том числе «Дне русского поля», который пройдет в Орловском муниципальном округе на территории Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур 1 июля.

Визит главы российских коммунистов на Орловщину был запланирован 28 мая на VI (майском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.