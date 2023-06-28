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НовостиОбщество28 июня 2023 14:06

В Орловской области на ливенской площади Победы монтируют фонтан

Благоустройство общественного места проходит в несколько этапов
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Благоустройство общественной территории «Культурно-мемориальный комплекс (площадь Победы и Аллея Героев)» осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Третий этап ее обновления включает мероприятия по устройству светодинамического фонтана. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Подрядчик в настоящее время ведет монтаж оборудования фонтана, прокладку сетей от чаш к техническому подполью, которое было оборудовано годом ранее. Готовятся к заливке бетоном две водные чаши размером восемь на пять метров.

Отмечается, что по завершении установки фонтана рабочим предстоит благоустроить прилегающую территорию.