В Орле пройдет фестиваль цветов «Стрелка»

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Такой информацией поделилась администрация Орла. Приурочен фестиваль ко Дню города. Любители цветов во второй раз встретятся с 4 по 6 августа на слиянии Оки и Орлика.

Орловцев на празднике ждут выставка и ярмарка. Власть на фестивале цветов захватят розы, георгины, лилии, гладиолусы и флоксы. Отметим, что гости «Стрелки» смогут не только ощутить их запах, прикоснуться к нежным лепесткам, но и купить срезочный и посадочный материал у орловских производителей.

Помимо этого организаторы подготовят для орловцев лэндарт-фестиваль, флористические и ландшафтные арт-объекты, исполняющие роль фотозон, конкурс детских садов для подрастающих ландшафтников, а также концертную программу.