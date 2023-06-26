Орловский губернатор поздравил коммуниста Зюганова с днем рождения

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Глава региона разместил слова поздравления, адресованные лидеру Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову, в соцсетях.

– 2023 год – год 30-летия возрождения партии, и мы вспоминаем настоящий подвиг Геннадия Андреевича – подвиг гражданского мужества по сохранению коммунистической идеи от анархии «лихих» 90-х. На протяжении всей своей жизни он последовательно отстаивает права человека труда, национальные интересы России, борется за ее возвращение на путь суверенного развития и прогресса, усиления поддержки регионов и социальной защиты населения на основе лучших советских принципов, – отметил Андрей Клычков.

Губернатор подчеркнул, что все поколения орловцев неизменно гордятся земляком. Он поблагодарил Зюганова за весомую поддержку Орловской области в решении множества значимых вопросов, за внимание, уделяемое развитию малой родины.

Напомним, Андрей Клычков состоит в партии КПРФ, возглавляемой Геннадием Зюгановым, с 2001 года.