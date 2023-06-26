Орловцы отправили гуманитарную помощь военным под Шебекино

Фото: Сергей Лежнев

Гуманитарный груз от Орла доставлен артиллеристам, выполняющим боевые задачи в рамках СВО. Посылку отправили в подразделение, переброшенное к городу Шебекино Белгородской области для охраны границ.

В доставке груза лично приняла участие первый заместитель мэра города Орла Ирина Проваленкова, которая отвечает за координацию сбора посылок в зону СВО. В посылку общим весом одна тонна вошли: наборы инструментов, сварочный аппарат, фонари, металлоискатель, цепи на бензопилу, пластиковые бочки, канистры, лопаты, топоры, утеплитель, средства от насекомых и влажные салфетки, продукты питания и вода.

Сергей Лежнев рассказал, что солдаты благодарят жителей Орловщины за помощь.

– Они видят и чувствуют мощную силу поддержки, которая придаёт им бодрости духа, уверенности и сил в благородном деле защиты Родины. Командир подразделения просил передать отдельные слова благодарностей кураторам семей военнослужащих, которые уже стали как родные, – уточнил советник губернатора.