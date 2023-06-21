В Орловской области почти на 23% уменьшилось поголовье овец

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Так, по данным статистов, на 1 июня 2023 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 132,6 тысяч голов, что составляет 115,4% к 1 июня 2022 года, в том числе коров – 32,2 тысяч (98,0%), свиней – 1,036 миллиона (105,5%), овец – 2,4 тысяч (77,4%) и птицы – 1,729 миллиона голов (88,9%).

За пять месяцев этого года увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе – 131,5 тысяч тонн, молока – 47,9 тысяч тонн и яиц – 7,5 миллиона штук. Выросли также объемы производства свинины – на 48,1%, и птицы – на 4,4%.

В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 2709 килограммов молока, что на 41 килограмм больше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в десяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района.

Сообщается, что в птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 96 яиц.