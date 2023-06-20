В Орловской области на трассе М-2 «Крым» переустраивают дорожные коммуникации

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Работы по капремонту участка федеральной трассы М-2 «Крым», расположенного в Троснянском и Кромском районах, продолжаются.

Общая протяженность участка капремонта трассы М-2 «Крым – более 15 км, стоимость работ – почти 2,5 миллиардов рублей. Работы будут завершены в ноябре 2025 года. Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», на объекте выполняются работы по переустройству коммуникаций, замене водопропускных труб, устройству земляного полотна, нижних слоев дорожной одежды. Ход работ проконтролировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

– Важно, чтобы деньги, которые выделяются на ремонт, давали эффект, чтобы работы выполнялись в срок и качественно. Реконструкция дороги обеспечит не только максимальную пропускную способность, так как станет 4-х полосной, но и максимальное удобство для жителей: будут оборудованы новые тротуары, светофоры, пешеходные переходы и остановки для общественного транспорта, – отметил глава региона.

На ремонт дорог местного значения Троснянского района в 2023 году потратят 23 миллиона рублей. В разных населенных пунктах отремонтируют шесть участков общей протяженностью более семи километров. За пять лет в районе отремонтировано 45,7 километров дорог на сумму 85,8 миллионов рублей.