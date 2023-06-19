В Орловской области произошла авария с участием двух иномарок

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По предварительным данным орловской Госавтоинспекции, ДТП случилось на третьем километре автодороги «Новосиль-Корсаково-Орлик» Новосильского района Орловской области 18 июня, в 18:10. Виновницей аварии стала 30-летняя водительница «Hyundai Solaris». Она в нарушение правил дорожного движения, при повороте налево не уступила дорогу движущемуся по равнозначной дороге навстречу автомобилю «Ford Focus» под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых семь ДТП с пострадавшими, в результате девять человек получили телесные повреждения.