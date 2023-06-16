Фото: депздрава Орловской области

В Орловской области продолжает работу мобильный маммографический комплекс. Исследование в нем смогли пройти уже около тысячи пациенток.

Мобильный маммографический комплекс областного Онкологического диспансера с 19 июня до 23 июня будет работать в Дмитровском районе.

Ранее он уже побывал на базе Нарышкинской, Должанской, Кромской, Сосковской и Глазуновской ЦРБ.

В Департаменте здравоохранения Орловской области сообщают, что маммографию женщины старше 40 лет проходят в рамках диспансеризации раз в два года. Направление на нее и другие обследования дает специалист кабинета профилактики районной поликлиники.