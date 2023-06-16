Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье16 июня 2023 9:53

В Орловской области продолжает работу мобильный маммографический комплекс

Исследование в нем смогли пройти уже около тысячи пациенток
Елена Зябкина
Фото: депздрава Орловской области

Фото: депздрава Орловской области

В Орловской области продолжает работу мобильный маммографический комплекс. Исследование в нем смогли пройти уже около тысячи пациенток.

Мобильный маммографический комплекс областного Онкологического диспансера с 19 июня до 23 июня будет работать в Дмитровском районе.

Ранее он уже побывал на базе Нарышкинской, Должанской, Кромской, Сосковской и Глазуновской ЦРБ.

В Департаменте здравоохранения Орловской области сообщают, что маммографию женщины старше 40 лет проходят в рамках диспансеризации раз в два года. Направление на нее и другие обследования дает специалист кабинета профилактики районной поликлиники.