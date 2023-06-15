В Орловской области сотрудники МЧС спасли трех котов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Первое происшествие с участием маленького котенка случилось 14 июня, в 16:51. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели выезжали в район дома по Московскому шоссе 176, где животное упало ливневку. Неравнодушные жители позвонили на телефон службы спасения и попросили помочь. Пожарные вытащили котенка из ливневки и передали испугавшейся хозяйке.

После, в 18:50, сотрудники МЧС выезжали в деревню Коневка Орловского муниципального округа, где по просьбе хозяина спасатели сняли, залезшую на высокое дерево кошку.

Третий случай произошел вечером, в 20:01. В магазине на улице Игнатова Орла под крышей сидел маленький котенок и не мог слезть без посторонней помощи. Очевидцы решили позвонить спасателям, которые приехали и помогли животному выбраться.