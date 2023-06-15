Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 9:27

В Орловской области сотрудники МЧС спасли трех котов

Животные попали в беду и не смогли выбраться самостоятельно
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Первое происшествие с участием маленького котенка случилось 14 июня, в 16:51. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели выезжали в район дома по Московскому шоссе 176, где животное упало ливневку. Неравнодушные жители позвонили на телефон службы спасения и попросили помочь. Пожарные вытащили котенка из ливневки и передали испугавшейся хозяйке.

После, в 18:50, сотрудники МЧС выезжали в деревню Коневка Орловского муниципального округа, где по просьбе хозяина спасатели сняли, залезшую на высокое дерево кошку.

Третий случай произошел вечером, в 20:01. В магазине на улице Игнатова Орла под крышей сидел маленький котенок и не мог слезть без посторонней помощи. Очевидцы решили позвонить спасателям, которые приехали и помогли животному выбраться.