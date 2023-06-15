Орловским студентам могут разрешить одновременно учиться в вузе и колледже

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Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, студенты вузов в период получения специальности по программам высшего образования смогут получать еще одну квалификацию – по специальностям среднего профессионального образования. «Двойное» обучение позволит получить не только «вышку», но и рабочую профессию. Предполагается, что выпускники с двумя дипломами будут более востребованы среди работодателей.

На сайте Кремля в тексте поручения президента говорится: «…предусмотреть возможность получения студентами образовательных организаций высшего образования квалификаций по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в период освоения образовательных программ высшего образования…». Пока не уточняется, как именно такая система одновременного образования будет работать. Правительство создаст рабочую группу, которая займется проработкой вопроса. О конкретных действиях в этом направлении станет известно до 1 августа.

В Президентской академии отмечают, что с 2023 года в учреждения среднего профессионального образования вводится множество новшеств. Ранее стало известно, что в этом году предусматривается возможность онлайн-подачи документов для поступления в учреждения среднего профессионального образования. Раньше онлайн-подача была возможна только для поступающих в вузы. Подать документы в колледжи можно на портале «Госуслуги».