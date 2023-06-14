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Около пяти тысяч орловских семей получили «Подарок новорожденному». Общая сумма выплат составила 24,3 миллиона рублей.

Региональной мерой социальной поддержки воспользовались 4 789 родителей на 4 855 детей. При этом, родители 26-ти малышей выбрали набор необходимых принадлежностей для ухода за ребенком. об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Новая мера поддержки «Подарок новорожденному» в регионе была введена в 2022 году по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова. При регистрации рождения ребенка с 1 мая 2022 года у родителей появилась возможность получить набор необходимых принадлежностей для ухода за малышом, либо единоразовую выплату в сумме пять тысяч рублей. Заявление можно подать в подразделение Управления ЗАГС.