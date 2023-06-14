В пруду Орловской области утонул 62-летний мужчина

Фото: сайт ГУ МЧС по Орловской области. Фото: Предоставлено "КП"

Орловские спасатели сообщили об очередной трагедии на водоеме. По данным регионального ГУ МЧС, 13 июня в 19.04 на телефон 112 поступил звонок от очевидца. Он рассказал, что в пруду рядом с деревней Сковородовка Сосковского района утонул человек. На место прибыли водолазы, которые через некоторое время в 50 метрах от берега обнаружили погибшего 62-летнего мужчину.

Как пояснили спасатели, место было не оборудовано для купания. В обстоятельствах происшествия предстоит разобраться специалистам.

Отметим, что с начала купального сезона в Орловской области случилось уже пять водных происшествие, три человека погибли.