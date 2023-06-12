Орловцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Полесье в летних красках» Фото: Елена Зябкина

Орловцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Полесье в летних красках». Заявки будут приниматься до 10 июля.

Организатором состязания является национальный парк «Орловское полесье». Конкурсные работы принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: nataliya290878@mail.ru с пометкой «Конкурс» до 10 июля.

В национальном парке подчеркивают, что в фотоконкурсе смогут принять участие все желающие вне зависимости от возраста, пола, места проживания и рода занятий. Творческое состязание проводится по трем номинациям «Пейзаж», «Растения», «Макромир».

Отметим, что участниками конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий по каждой номинации.

Боле подробная информация размещена на сайте национального заповедника.