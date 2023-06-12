Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Орле состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации. Торжество прошло на площади Ленина.

Помимо государственного флага России, торжественно подняли копии Знамени Победы и флага Орловской области.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», в мероприятии, посвященном Дню России, приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Орлов и участник специальной военной операции Иван Абарин.