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НовостиОбщество12 июня 2023 9:11

В Орле состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации

Торжество прошло на площади Ленина
Елена Зябкина
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Орле состоялась церемония поднятия государственного флага Российской Федерации. Торжество прошло на площади Ленина.

Помимо государственного флага России, торжественно подняли копии Знамени Победы и флага Орловской области.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», в мероприятии, посвященном Дню России, приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Орлов и участник специальной военной операции Иван Абарин.