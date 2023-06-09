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НовостиОбщество9 июня 2023 12:13

Всего четыре пляжа Орловской области прошли проверку Роспотребнадзора

В остальных зонах отдыха инфраструктура только подготавливается
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области, по результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз, лабораторного контроля воды водоемов и песка сделано четыре заключения о соответствии мест отдыха требованиям санитарных правил.

Таким образом, сейчас в регионе безопасно отдыхать на пляже пруда поселка Зеленый Шум детского санатория «Орловчанка», пляже на базе отдыха «Экоостров» села Шахово Кромского района, пляже на реке Зуша Новосильского района, пляже «Высокий Берег» Троснянского района.

– По данным лабораторных исследований по состоянию на 08.06.2023 пробы воды открытых водоемов соответствовали требованиям гигиенических нормативов по радиологическим, вирусологическим, паразитологическим и микробиологическим показателям, – отметили в орловском Роспотребнадзоре.