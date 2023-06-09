Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области добровольцы помогли потушить пожар в двухэтажном жилом доме. В причинах возгорания разбираются специалисты.

Возгорание двухэтажного жилого дома в селе Крутое Ливенского района произошло 8 июня, около девяти вечера. На момент прибытия пожарных происходило загорание на мансардном этаже. Кроме того, по оценкам пожарных, существовала угроза распространения на рядом стоящие хозяйственные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорело мансардное помещение, над пристроенным к дому гаражом частично выгорел второй этаж. Пожарными спасены внутренние помещения дома, подвальное помещение, гараж, рядом стоящие хозяйственные постройки. В МЧС отметили, что пострадавших в здании не было.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области ликвидировано 15 возгораний, в том числе и на горение мусора и сухой травы.