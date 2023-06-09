Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В центре Орла в аварии пострадала виновница ДТП. Происшествие случилось утром 8 июня.

По данным орловской Госавтоиспекции, 8 июня, в 8:14, 50-летняя водительница, управляла «Рено Сандеро», следовала по улице 4-я Курская со стороны улицы Новосильская и на перекрестке улицы 4-я Курская – улицы Пушкина столкнулась с «Ладой Калиной» под управлением 31-летнего водителя, который двигался по улице Пушкина со стороны площади Мира.

Уже после аварии, в три дня в травмпункт больницы скорой медицинской помощи имени Семашко за медпомощью обратилась водитель «Рено Сандеро», после оказания помощи отпущена.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, среди которых четыре аварии с пострадавшими.