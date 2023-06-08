В детские поликлиники Орла поступило новое оборудование для офтальмологов

Фото: пресс-служба депздрава Орловской области

Аппараты поступили в детские поликлиники №2 и №3. Кабинеты специалистов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» оснастили современными авторефрактометрами. Они заменили своих предшественников, которые уже отработали свой срок службы и устарели.

В пресс-службе депздрава отмечают, что авторефрактометрия в практике офтальмологов применяется ежедневно. Так, за месяц обследование на авторефрактометре в Детской поликлинике №2 проходят более 400 детей и подростков. Аппарат помогает специалисту всего за несколько минут установить степень близорукости, дальнозоркости или астигматизма для дальнейшего подбора очков или контактных линз.

– Каждый третий школьник к 9 классу имеет патологию зрения. Дальнозоркость и астигматизм – это удел дошкольников, а вот у школьников чаще всего встречается уже миопия, более известная как близорукость. Иногда в практике попадаются случаи амблиопии, или состояние ленивого глаза - расстройство зрения, при котором мозг не в состоянии полностью обрабатывать информацию, поступающую от одного глаза, и со временем отдает предпочтение другому глазу, – отмечает главный врач Детской поликлиники №2 Надежда Кондратьева.