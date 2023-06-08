Глава Орловской области Клычков провел рабочую встречу с президентом Путиным

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Подробности о встрече Андрей Клычков сообщил в своих соцсетях. Как отметил глава региона среди перспективных проектов особое внимание президента привлек проект межвузовского студенческого кампуса в Орле.

Основные темы разговора, которые обсудили Путин и Клычков, это развитие социальной сферы и улучшение качества жизни орловцев, строительство нового жилья и дорог, решение проблемы обманутых дольщиков, благоустройство общественных территорий и достижения региона в аграрной сфере.

Кроме того, Владимир Путин оценил работу орловских властей по поддержке участников СВО и их семей.

– Рассказал ему о работе Семейных МФЦ, на базе которых уже работают филиалы Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Президент поблагодарил за проделанную работу, – поделился Андрей Клычков.