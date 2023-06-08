Орловцы помогли девочке с ДЦП из Луганской народной республики с покупкой лекарств

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Как отмечает губернатор Орловской области Андрей Клычков, девочка Ангелина, страдающая ДЦП и серьезным комплексом других заболеваний, очень нуждалась в помощи. Орловская область сформировала и передала ей посылку, в которую вошли необходимые лекарства и другие вещи.

Отметим, что Орловщина курирует Троицкий район ЛНР, в котором проживает Ангелина. Ей были необходимы лекарства, прогулочная инвалидная коляска и ряд других важных вещей. Кроме того, ребенок остро нуждается в реабилитации.

– Как мы и обещали, всё это привезли и передали девочке. В посылку от Орловщины добавили сладости и фрукты. Ангелина, как и многие другие дети Донбасса, ровесница войны, которую начали украинские власти против своего же народа. Она не видела мирной жизни. Но в эти дни, отмечая свое девятилетие вместе с родными, находится в полной безопасности. Не зря говорят, наши дети получат то, что мы сумеем сохранить. У каждого ребенка в нашей стране должно быть счастливое детство и уверенное будущее. И мы будем делать всё возможное, чтобы так и было, – отметил глава Орловской области Андрей Клычков.

Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян отправился в Троицкий район и лично осмотрел ребенка. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о реабилитации Ангелины.