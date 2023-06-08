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НовостиОбщество8 июня 2023 11:54

В Орловской области 12 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на сто баллов

Орловские выпускники узнали первые результаты экзамено
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

8 июня государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ первых экзаменов по литературе, химии и географии.

Как сообщает руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов, обладателями стобалльных результатов по химии стали три человека. Это выпускница Лицея № 4 города Орла Алина Зубцова, выпускница средней школы №2 города Ливны Ангелина Полякова, и выпускник Гимназии № 1 имени Тургенева Матвей Попов.

Кроме того, известно, что 9 выпускников из Орла, Ливен и Залегощенского района сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

– Любовь к предмету, развитое логическое мышление, прекрасные интеллектуальные способности, целеустремленность – качества, которыми обладает 100-балльник. Мотивация играет важную роль в достижении наивысшего результата! – отметил Алексей Карлов в соцсетях.