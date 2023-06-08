Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Северном районе Орла девушка на иномарке спровоцировала аварию, нарушив ПДД. Происшествие случилось в полдень 7 июня.

По сообщению орловской Госавтоинспекции, 49-летний водитель, управляя «Ниссаном Жук», ехала по улице Березовая со стороны переулка Ремонтный в направлении улицы Калинникова. В районе дома №59 по улице Березовая нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустила столкновение с «Ладой Гранта» под управлением 25-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В результате аварии водитель «Лады Гранта» получил травмы. С места ДТП его доставили в Орловской областной клинической больнице, после осмотра медиками пострадавший мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП.