Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец, по вине которого умер его приятель, предстанет перед судом. Оба мужчины в момент случившегося были в нетрезвом состоянии.

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Малоархангельского района, который обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

На сегодняшний день известно, что вечером 20 февраля 2023 года обвиняемый мужчина распивал спиртное вместе с 47-летним знакомым в одном из частных домов деревни Малая Плота Малоархангельского района. Между приятелями возник конфликт и мужчина избил потерпевшего. Впоследствии пострадавший мужчина скончался в больнице.

– В настоящее время предварительное следствие завершено. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.