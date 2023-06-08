Фото: пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов

В Орловском областном Совете обсудят выборы губернатора. Они пройдут в сентябре.

Ближайшая сессия облсовета состоится 9 июня. На заседании рассмотрят 11 вопросов.

Один из главных вопросов на сессии станет проведение выборов губернатора Орловской области, так как они входят в компетенцию областного Совета. В пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов сообщают, что в соответствии с законодательством, выборы главы региона состоятся 10 сентября в единый день голосования.

Помимо этого, депутаты рассмотрят вопрос обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.