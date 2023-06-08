Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области за сутки сгорели два дома. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание в деревянном доме в деревне Стрелецкая Кромского района 7 июня, около четырех дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорела кровля веранды, огнем частично повреждена кухня, чердак и коридор. Пожарные локализовали и ликвидировали пламя, спасены внутренние помещения здания. Пострадавшие в доме не обнаружены.

О возгорании в неэксплуатируемом здании на Левом берегу реки Оки в Орле стало известно 7 июня, в 21:57. В результате пожара выгорел мусор на площади три квадратных метра и кровля на площади в квадратный метр. Сообщается также, что при пожаре никто не пострадал.