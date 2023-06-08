Фото: пресс-служба мэрии Орла

Орловским выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по обществознанию. Этот экзамен стал самым популярным из предметов для госэкзамена на выбор.

Как сообщил руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов в соцсетях, экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий. Первая часть содержит 16 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит девять заданий с развернутым ответом. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки.

– Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы по сравнению с 2022 годом изменен с 57 до 58 баллов, – подчеркнул Алексей Карлов.

Отмечается, что вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов ниже установленного минимального балла на ЕГЭ по обществознанию, который составляет 42 балла.

Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.