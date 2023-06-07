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НовостиОбщество7 июня 2023 13:10

В Орловской области к началу лета отремонтировали чуть менее 30 крыш многоквартирных домов

Сейчас работы идут в Кромском районе
Елена Зябкина

В настоящее время замена кровли происходит в деревне Черкасская Кромского района на многоквартирном доме №317.

Рабочим предстоит поменять плоскую крышу на шатровую. Такая форма позволит не задерживать дождь и растаявший снег, избежать протекания крыши. Подрядчик планирует завершить ремонт к 14 июля. Кровельные работы проведены также на доме №318.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что по поручению губернатора, в этом году будет отремонтировано 78 крыш.

Завершен ремонт крыш в 26 многоквартирных домах. Кроме этого, в 88 домах в этом году проведут комплексный ремонт, который тоже включает кровельные работы. Такой ремонт провели на данный момент всего в трех многоквартирных домах.