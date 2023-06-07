Сбер: в четыре раза увеличилось количество финансируемых объектов с эскроу в Черноземье

Застройщики Черноземья все более активно взаимодействуют со Сбером используя эскроу-счета. Эта схема работы обеспечивает прозрачное движение средств при строительстве жилья.

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. После ввода объекта в эксплуатацию банк переводит денежные средства застройщику.

Сбер с начала года уже профинансировал более 30 проектов в Черноземье на 17,7 млрд рублей. Почти половина от этого объема приходится на Воронежскую область.

Благодаря эскроу исключены ситуации, когда дольщик, заплатив девелоперу полную стоимость квартиры, в случае замораживания строительства остается и без денег, и без квартиры. Счет эскроу открывается бесплатно, его нельзя арестовать даже при наличии долгов по налогам и штрафам, а суммы до 10 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

Только в апреле этого года было открыто около 1000 счетов, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионах Черноземья в Сбере открыто около 11 тысяч эскроу на общую сумму порядка 37 млрд рублей.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

- Сегодня с эскроу реализуется более 90% квартир на первичном рынке. Сбер – один из основных банков, который активно развивает это направление финансирования строительства жилья. Модель утверждена на государственном уровне. Ее задача - защита интересов и финансовой безопасности дольщиков. При затянувшейся стройке или банкротстве застройщика покупатель гарантированно получит свои деньги обратно.

С начала года Центрально-Черноземный банк Сбербанка увеличил количество финансируемых объектов строительства с эскроу в Черноземье более чем в четыре раза относительно аналогичного периода 2022 года.