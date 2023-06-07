Ночные автобусы в Орле будут ходить по скорректированному графику

Фото: Елена Зябкина

В официальном сообществе «Общественный транспорт Орла» сообщили, что автобусы могут не отображаться на сайте bus57.ru и в приложении «Умный транспорт» по причине неисправности ГЛОНАССа на автобусах «ТТП» или из-за использования водителями «ТТП» так называемых «глушилок».

Теперь из Северного района в сторону центра города до полуночи можно уехать в 22:10 на троллейбусе №2, в 22:50 на автобусе №1н, в 23:30 на автобусе №2н.

После полуночи в 00:45 на автобусе №1н, в 01:25 на автобусе №2н.

Отмечается, что пассажиры поездов, прибывающих из Москвы в 00:54, 01:32 и 02:51, также могут воспользоваться данными автобусами: они делают остановку недалеко от центрального входа в вокзал.

Автобус №1н следует от санатория «Лесной» через мост Дружбы до 909 квартала. Автобус №2н от санатория «Лесной» через улицу Герцена, улицу Октябрьскую, «Атолл» и 1-ю Посадскую до Зареченского микрорайона.

Стоимость проезда – 80 рублей.