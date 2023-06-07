Абитуриенты из Белгородской области смогут поступить в орловские вузы по результатам собеседования. Такую рекомендацию дали власти университетам.

В Белгородской области на уровне властей отменили ЕГЭ для выпускников местных школ.

– Выпускники школ Белгородской области, которые планируют поступать в вузы, смогут сделать это на особых условиях. Вузы будут принимать их не по результатам ЕГЭ, по результатам вступительного собеседования. Введение такого порядка связано с опасным положением в Белгородской области из-за специальной военной операции. Из-за обстрелов в регионе ЕГЭ для выпускников школ не проводили, – отметила эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Евгения Матвеева.

Письмо, регламентирующее особый порядок приема на обучение ребят из приграничных регионов, написал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков. Документ опубликован на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. В соответствии с этим решением вузы должны изменить порядок приема и до 7 июня и опубликовать новый документ, с уточнениями на своих сайтах.