Фото: архив пресс-службы губернатора Орловской области

В Орловской области торжественно перезахоронили останки 13 красноармейцев. Братское захоронение устроили во Мценском районе.

Советские военные были преданы земле на Миновском братском захоронении. Об этом сообщает районная газета «Мценский край».

Останки обнаружили в ходе поисковых работ на рубеже деревень Шашкино – Марс.

Представители поискового клуба «Батальон» рассказали, что предметов, идентифицирующих личности бойцов, обнаружить не удалось. Работы по поиску останков бойцов Великой Отечественной войны в этом районе будут продолжены. Отмечается, что это уже пятое перезахоронение, в 2011, 2015 и 2016 годах были захоронены останки 384 советских солдат, имена 63 из них удалось установить.