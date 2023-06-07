Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области взял под личный контроль ремонт одной из дорог в поселке Колпна. Стоимость работ составляет 24,8 миллиона рублей.

Андрей Клычков проинспектировал ход ремонта дороги по улице Советской в рамках рабочей поездки в Колпнянский район.

В районном центре в этом году ведется ремонт участка дороги протяженностью более 500 метров.

– Это участок автомобильной дороги регионального значения Дросково – Колпна. Советская улица – центральная дорога поселка. Она особенно важна жителям. Мы в районе за пять лет отремонтировали и построили порядка 53 километра дорог, из которых около 40 - муниципальные. В прошлом году в поселке Колпна отремонтировали тротуары, провели работу по освещению улиц, – отметил глава региона.