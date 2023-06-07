В Орловской области сгорел жилой дом и хозпостройка

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание деревянной хозпостройки в селе Никольское Хотынецкого района произошло 6 июня, около четырех часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в постройке выгорело потолочное перекрытие на одном квадратном метре и частично выгорело сено. В пожаре никто не пострадал.

О возгорании в жилом двухквартирном доме в поселке Хорошевский Свердловского района сотрудникам МЧС стало известно 7 июня, в четыре утра. На момент прибытия дом горел открытым пламенем по всей площади.

В результате пожара сгорела кровля дома, помещения выгорели изнутри. Помимо пожарных, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, Скорой помощи и газовой службы. В пресс-службе орловского МЧС отмечают, что в тушении принимали участие добровольцы. В сгоревшем здании пострадавших обнаружено не было.