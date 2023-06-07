Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле сгорел двухэтажный расселенный дом. Причину пожара устанавливают специалисты.

О возгорании в двухэтажном расселенном доме в переулке Лескова в областном центре спасателям стало известно 6 июня, в два часа дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара на втором этаже сгорел мусор и покрышки автомобиля на 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано 16 возгораний. Отмечается, что в тушении некоторых пожаров принимали участие добровольцы.