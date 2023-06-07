В Орле осудили «черных риелторов», похитивших более 92 миллионов рублей.

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Приговор по уголовному делу в отношении четырех членов организованной преступной группы вынес Заводской районный суд. В зависимости от выполняемой роли и степени участия они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела известно, что с 2014 по 2018 год преступники похищали денежные средства орловцев, обратившихся в ООО «ДОН – Дом Орловской недвижимости» по вопросу приобретения жилья. Они заключали соглашения, по условиям которых организация должна была оказать услуги по бронированию и приобретению жилья в пользу клиентов.

Однако полученными от обманутых людей средствами осужденные распоряжались по своему усмотрению.

От действий мошенников пострадали 62 орловца, которым причинен ущерб на общую сумму более 92 миллионов рублей.

– Судом им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафами от 600 тысяч до 800 тысяч рублей. С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на имущество осужденных общей стоимостью более 45 миллионов рублей наложен арест, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.