В Орле отремонтируют дорогу к озеру Светлая жизнь Фото: Елена Зябкина

В Орле отремонтируют дорогу к озеру Светлая жизнь. Такую информацию в соцсетях озвучил мэр города Юрий Парахин.

Тему ремонта дороги, ведущей к озеру Светлая жизнь с федеральной трассы М-2, жители областного центра затронули в комментариях к одному из постов городского главы Юрия Парахина.

– А что с ямочным ремонтом дороги от М-2 до пляжа на озере Светлая жизнь? Писали, второй квартал 2023, есть ли какая-нибудь свежая информация? – поинтересовался орловец.

Мэр Орла ответил, что ремонт будет выполнен в течение месяца.