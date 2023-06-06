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НовостиОбщество6 июня 2023 14:16

В Орле отремонтируют дорогу к озеру Светлая жизнь

Такую информацию в соцсетях озвучил мэр города Юрий Парахин Такую информацию в соцсетях озвучил мэр города Юрий Парахин .
Елена Зябкина
В Орле отремонтируют дорогу к озеру Светлая жизнь

В Орле отремонтируют дорогу к озеру Светлая жизнь

Фото: Елена Зябкина

В Орле отремонтируют дорогу к озеру Светлая жизнь. Такую информацию в соцсетях озвучил мэр города Юрий Парахин.

Тему ремонта дороги, ведущей к озеру Светлая жизнь с федеральной трассы М-2, жители областного центра затронули в комментариях к одному из постов городского главы Юрия Парахина.

– А что с ямочным ремонтом дороги от М-2 до пляжа на озере Светлая жизнь? Писали, второй квартал 2023, есть ли какая-нибудь свежая информация? – поинтересовался орловец.

Мэр Орла ответил, что ремонт будет выполнен в течение месяца.