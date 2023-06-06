Губернатор Орловской области проверил благоустройство исторической территории «Озерки»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Проект пространственного развития «Озерков» в Колпнянском районе стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Муниципальный контракт по облагораживанию исторической территории стоимостью 79 миллионов рублей заключен с подрядчиком 27 марта 2023 года.

В августе 2022 года в «Озерках» за 9,5 миллионов рублей установили в середине пруда декоративную беседку с пешеходным мостиком, а также уложили габионы по берегу пруда, произвели устройство детского пляжа, установили игровое оборудование и малые архитектурные формы. Помимо этого, выполнено устройство сливной трубы, ливневой канализации. Высажено 30 ив, по периметру посеяна газонная трава, установлены лавки, урны.

Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, за счет средств районного бюджета была выполнена чистка иловых отложений и выемка грунта для увеличения глубины водного объекта. На дно выстлан песок. Всего на данные цели из бюджета Колпнянского района направлено 12,2 миллионов рублей.