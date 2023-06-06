В Орле во время пожара в многоэтажном доме эвакуировали жильцов Фото: Елена Зябкина

В Орле во время пожара в многоэтажном доме эвакуировали жильцов. Происшествие случилось на улице Металлургов.

О возгорании на лестничной площадке многоквартирного дома стало известно 5 июня в 17:22. По прибытию пожарные обнаружили задымление на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами, после чего приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожарные ликвидировали загорание мусора на двух квадратных метрах в подъезде на лестничной площадке. Пострадавших в здании обнаружено не было. Причина пожара на данный момент устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано шесть возгораний.